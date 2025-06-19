Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:24, 19 июня 2025Ценности

Полина Гагарина разместила фото в купальнике

Российская певица Полина Гагарина разместила фото в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина разместила фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя поп-исполнительница предстала на снимке в ярко-красном купальнике, состоящем из бюстгальтера-бандо и плавок. При этом звезда надела соломенную шляпу и кулон с буквой P. В то же время исполнительница отказалась от макияжа. «Лучшее решение на три дня», — подписала она.

В мае Полина Гагарина опубликовала видео в откровенном платье. Звезда разместила ролик, на котором продемонстрировала несколько вечерних нарядов во время фотосессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    Свыше десяти вагонов поезда сошли с рельсов в российском регионе

    Россиянин подал в суд на военкомат из-за памятника участнику СВО и выиграл

    Российская школьница лишила отца коллекции швейцарских часов

    Разгромивший московский ресторан голодный иностранец попал на видео

    Названо число замешанных в дропперстве россиян

    Виктория Боня пожаловалась на воров ее косметики в пунктах выдачи

    Иран подтвердил проведение переговоров

    В Американской торговой палате заявили о выгодных перспективах в России

    Песков объяснил разлад Киева и Вашингтона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости