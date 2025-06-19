Российская певица Полина Гагарина разместила фото в купальнике

Российская певица Полина Гагарина разместила фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя поп-исполнительница предстала на снимке в ярко-красном купальнике, состоящем из бюстгальтера-бандо и плавок. При этом звезда надела соломенную шляпу и кулон с буквой P. В то же время исполнительница отказалась от макияжа. «Лучшее решение на три дня», — подписала она.

В мае Полина Гагарина опубликовала видео в откровенном платье. Звезда разместила ролик, на котором продемонстрировала несколько вечерних нарядов во время фотосессии.