Портрет самого толстого англичанина-священника выставили на аукцион

В Великобритании на аукцион выставили изображение самого толстого священника

В Великобритании на аукцион выставлен портрет самого толстого священника в истории Англии. Об этом сообщает BBC News cо ссылкой на аукционный дом Duggleby Stephenson.

Редкое изображение преподобного Джозефа Колтмана, весившего 273 килограмма, предварительно оценили в 500 фунтов стерлингов (52,6 тысячи рублей). Колтман был викарием Беверлийского собора в начале XIX века. Он передвигался на особом усиленном велосипеде, а из-за габаритов священника пришлось укрепить полы и расширить проходы в его доме при соборе.

21 июня 1809 года он получил статус самого толстого и крупного мужчины Англии. Это произошло после смерти предыдущего рекордсмена — тюремщика Дэниела Ламберта весом 330 килограммов. Он сохранял этот титул на протяжении 28 лет — до дня своей смерти. «Несмотря на вес, Колтман был уважаемым ученым и выступал за отмену рабства», — отмечает эксперт Холли Хаммонд.

Аукцион состоится 25 ноября в Йорке. Устроители ожидают повышенного интереса к необычному лоту.

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