«Роскосмос» заявил о переговорах с двумя странами о строительстве космодромов

«Роскосмос» заявил о переговорах со странами АТР о строительстве космодромов

Россия обсуждает с двумя странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) совместное строительство космодромов, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель госкорпорации отказался назвать государства, с которыми ведутся соответствующие переговоры. «Там еще не та стадия, где мы пожимаем руки, поэтому называть их не буду», — отметил Баканов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Ранее руководитель сообщил, что спутники связи «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» начнут запускать с декабря.

Также в ходе ПМЭФ-2025 Баканов подтвердил, что Международную космическую станцию планируется эксплуатировать минимум до 2028 года.