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14:06, 19 июня 2025Мир

Россия предостерегла США

Захарова: Москва хотела бы особо предостеречь США от военного вмешательства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Москва хотела бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, это было бы крайне опасным шагом и могло бы вызвать непредсказуемые негативные последствия.

Ранее Захарова раскритиковала тех, кто оправдывает действия Израиля. Дипломат отметила, что попытки оправдать атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) мнимой озабоченностью иранской ядерной программой являются откровенным цинизмом.

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