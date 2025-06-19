Россиянка под видом турагента оставила туристов без 13 миллионов рублей и поплатилась

Суд приговорил россиянку к 4 годам лишения свободы за работу под видом турагента

Предприимчивая россиянка, работавшая под видом турагента, продавала несуществующие туры и поплатилась четырьмя годами свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Согласно данным следствия, Валерия Бурмейстер распространяла информацию о своих услугах турагента через соцсети и предлагала клиентам подписать фиктивные договоры. Получив деньги, она исчезала, оставив туристов без отпуска и средств. С 2021 по 2023 год женщина присвоила таким образом 13 миллионов рублей.

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил ее к лишению свободы сроком на четыре года.

Ранее российский турист решил засудить туроператора за причиненные во время путешествия на Кубу «нравственные страдания». В первую очередь соотечественник пожаловался, что его не предупредили о необходимости менять рубли на евро перед поездкой.