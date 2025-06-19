Школьница испугалась учителя в отеле, вылезла в окно и упала с четвертого этажа

Cronica Balear: 15-летняя школьница упала с четвертого этажа в отеле Сантандера

Школьница упала с четвертого этажа в европейском отеле, испугавшись появления учителя в номере. Об этом стало известно изданию Cronica Balear.

По данным источника, 15-летняя девочка из Мадрида отдыхала с одноклассниками в отеле города Сантандер, Испания. Когда девочка сидела в номере одного из приятелей, за дверью раздались шаги. Она подумала, что идет учитель, испугалась и вылезла в окно. Туристка попыталась вернуться в свою комнату по подоконникам, но сорвалась.

Уточняется, что инцидент произошел в полпервого ночи по местному времени. Девочка отделалась несерьезными ушибами, ее доставили в больницу Вальдецилья.

Ранее французский турист ударил 16-летнюю школьницу на пароме, следовавшем из Италии в Грецию. Мужчина признался, что его раздражал шум, исходивший от группы подростков.