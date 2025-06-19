Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:08, 19 июня 2025Из жизни

Слишком красивую модель выгнали из приложений для знакомств

Модель Жанайну Празерес заблокировали в приложениях для знакомств из-за красоты
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @janaina3

Бразильская модель Жанайна Празерес утверждает, что больше не может пользоваться приложениями для знакомств. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Проблемы начались после того, как Празерес потратила почти миллион долларов на пластические операции. Когда она загрузила свои новые фото в приложение для знакомств, ее аккаунт заблокировали. Причина, по ее мнению, заключается в том, что она слишком красива.

Сначала я думала, что это какая-то ошибка. Но после того, как меня выгнали с трех разных аккаунтов, которые я создала, стало ясно, что происходит нечто иное. Они говорят, что мой аккаунт выглядит поддельным

Жанайна Празересбразильская модель
Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018

Празерис подавала апелляции, но ее аккаунты так и не восстановили.

Ранее британская модель Ширли пожаловалась, что ее привлекательная внешность мешает ей найти любовь. По ее словам, она шесть лет не ходила на свидания, потому что мужчин пугает ее привлекательность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране сообщили об ударе Израиля в район тяжеловодного реактора

    «Роскосмос» подтвердил срок эксплуатации МКС

    В уральском регионе России объявили опасность БПЛА

    Россиянам посоветовали копить деньги на вкладах для ипотеки

    Два российских аэропорта временно приостановили работу

    Слишком красивую модель выгнали из приложений для знакомств

    Телезвезда отключилась на съемках

    Военблогер рассказал об осыпающемся фронте ВСУ на одном из направлений

    Спецназ Росгвардии показал видео уничтожения американского бронеавтомобиля с бойцами ВСУ

    Туристку бросили в тюрьму с 300 мужчинами в Турции за разбитую дверь душа в отеле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости