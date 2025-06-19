Слишком красивую модель выгнали из приложений для знакомств

Модель Жанайну Празерес заблокировали в приложениях для знакомств из-за красоты

Бразильская модель Жанайна Празерес утверждает, что больше не может пользоваться приложениями для знакомств. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Проблемы начались после того, как Празерес потратила почти миллион долларов на пластические операции. Когда она загрузила свои новые фото в приложение для знакомств, ее аккаунт заблокировали. Причина, по ее мнению, заключается в том, что она слишком красива.

Сначала я думала, что это какая-то ошибка. Но после того, как меня выгнали с трех разных аккаунтов, которые я создала, стало ясно, что происходит нечто иное. Они говорят, что мой аккаунт выглядит поддельным Жанайна Празерес бразильская модель

Празерис подавала апелляции, но ее аккаунты так и не восстановили.

Ранее британская модель Ширли пожаловалась, что ее привлекательная внешность мешает ей найти любовь. По ее словам, она шесть лет не ходила на свидания, потому что мужчин пугает ее привлекательность.