В России объяснили намерение выйти из соглашения с Германией

Швыткин объяснил план выйти из соглашения с ФРГ ее ролью в украинском конфликте

Намерение России выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве в большей степени связано с ролью Берлина в украинском конфликте, допустил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы понимаем, что Германия сегодня втянута в конфликт России и Украины на стороне Украины, поставляя ракеты Taurus. При этом мы понимаем, что за пультом управления ракет сидит не украинская сторона, а военнослужащие Германии. Тем самым они еще раз подтверждают свое непосредственное участие в российско-украинском конфликте на стороне Украины», — объяснил Швыткин.

Ранее на сайте МИД России появилось заявление, в котором говорится, что Москва намерена выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Отмечается, что соглашение от 14 июня 1996 года в нынешних условиях утратило смысл и не соответствует состоянию отношений России и ФРГ, которое сложилось из-за враждебной политики и милитаристских устремлений властей Берлина.

В МИД подчеркнули, что руководство Германии идеологически обрабатывает население страны против России, тем самым провоцируя обострение военно-политической ситуации.