Разработан безболезненный способ взятия биопсии

Nature Nanotechnology: Пластырь с наноиглами поможет безболезненно брать биопсию

Травматичность биопсии часто становится причиной отказа от обследования. Однако ученые из Великобритании разработали инновационный пластырь с наноиглами, который позволяет получать молекулярные данные без разрезов и повреждений тканей. Результаты работы опубликованы в Nature Nanotechnology.

Наноиглы в тысячу раз тоньше человеческого волоса, они бережно собирают биологические вещества с поверхности клеток. Полученную информацию анализирует искусственный интеллект, что обеспечивает возможность многократного обследования одного участка без вреда для пациента.

Результаты становятся доступны всего за 20 минут, что особенно важно при сложных операциях, например, по удалению опухолей мозга. Быстрая и точная диагностика помогает хирургам четко отделить больные клетки от здоровых, минимизируя осложнения и ускоряя восстановление.

Исследователи уверены, что новый метод сможет изменить подход к биопсии и мониторингу заболеваний, сделав процедуры более безопасными и удобными для пациентов.

Ранее американские ученые выявили, что в крови можно обнаружить следы рака задолго до появления симптомов. Исследование показало, что характерные фрагменты опухолевой ДНК (ctDNA) могут присутствовать в организме более чем за три года до официального диагноза.