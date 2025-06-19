Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:46, 19 июня 2025Наука и техника

Разработан безболезненный способ взятия биопсии

Nature Nanotechnology: Пластырь с наноиглами поможет безболезненно брать биопсию
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex_Traksel / Shutterstock / Fotodom

Травматичность биопсии часто становится причиной отказа от обследования. Однако ученые из Великобритании разработали инновационный пластырь с наноиглами, который позволяет получать молекулярные данные без разрезов и повреждений тканей. Результаты работы опубликованы в Nature Nanotechnology.

Наноиглы в тысячу раз тоньше человеческого волоса, они бережно собирают биологические вещества с поверхности клеток. Полученную информацию анализирует искусственный интеллект, что обеспечивает возможность многократного обследования одного участка без вреда для пациента.

Результаты становятся доступны всего за 20 минут, что особенно важно при сложных операциях, например, по удалению опухолей мозга. Быстрая и точная диагностика помогает хирургам четко отделить больные клетки от здоровых, минимизируя осложнения и ускоряя восстановление.

Исследователи уверены, что новый метод сможет изменить подход к биопсии и мониторингу заболеваний, сделав процедуры более безопасными и удобными для пациентов.

Ранее американские ученые выявили, что в крови можно обнаружить следы рака задолго до появления симптомов. Исследование показало, что характерные фрагменты опухолевой ДНК (ctDNA) могут присутствовать в организме более чем за три года до официального диагноза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бомбардировщик выпустил тепловые ловушки вблизи корабля США. Впечатленные американцы показали, как это было

    Посетителей пляжа попросили не отвлекать ламантинов от секса

    Экс-советник Байдена назвала настоящих правителей США в его президентство

    Объяснена разница в мастурбации у молодых и пожилых людей

    Ставший свидетелем ракетной атаки в Израиле журналист раскрыл детали случившегося

    Врачи спасли россиянку с опухолью размером с баскетбольный мяч

    Кологривый назвал свои любимые книги

    Трамп пообещал определиться с решением об ударах по Ирану

    США захотели добиться запрета для Ирана на обогащение урана

    Появились неожиданные подробности о выполнявшем заказ отца в Подмосковье киллере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости