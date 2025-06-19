Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:32, 19 июня 2025Мир

В США объяснили тактику Трампа в отношении Ирана

CNN: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана, но допускает удары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Американский президент Дональд Трамп, рассмотрев планы проведения военной операции против Ирана, по-прежнему воздерживается от начала атаки, передает CNN со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала уточнил, что Вашингтон по-прежнему допускает все возможные варианты действий в отношении Тегерана.

«Трамп рассмотрел планы атаки на Иран, но пока воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», — объяснил он тактику политика.

При этом Трамп призвал жителей Тегерана немедленно покинуть город. США выступают с «последним ультиматумом» в отношении Ирана, терпение Вашингтона на исходе, заявил он.

Политик отметил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по ядерному объекту в Фордо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры с Киевом, встреча с Зеленским и позиция Трампа: о чем говорил Путин на встрече с руководителями мировых информагентств

    В США задумали нанести удар по Ирану в ближайшие дни

    В США объяснили тактику Трампа в отношении Ирана

    Турецкий Kaan назвали конкурентом F-35

    Молодой человек опозорился перед 500 коллегами из-за разрядившихся наушников

    Захарова ответила премьеру Италии на слова о смене власти в Иране

    В Вашингтоне раскрыли последствия вмешательства США в конфликт с Ираном

    Звезда «Мира Юрского периода» вышла в свет с голой грудью

    Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня»

    Экс-глава «Яндекса» рассказал о проблеме с беспилотным такси в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости