В США объяснили тактику Трампа в отношении Ирана

CNN: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана, но допускает удары

Американский президент Дональд Трамп, рассмотрев планы проведения военной операции против Ирана, по-прежнему воздерживается от начала атаки, передает CNN со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала уточнил, что Вашингтон по-прежнему допускает все возможные варианты действий в отношении Тегерана.

«Трамп рассмотрел планы атаки на Иран, но пока воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», — объяснил он тактику политика.

При этом Трамп призвал жителей Тегерана немедленно покинуть город. США выступают с «последним ультиматумом» в отношении Ирана, терпение Вашингтона на исходе, заявил он.

Политик отметил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по ядерному объекту в Фордо.