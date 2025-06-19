В США объяснили тактику Трампа в отношении Ирана

Американский президент Дональд Трамп, рассмотрев планы проведения военной операции против Ирана, по-прежнему воздерживается от начала атаки, передает CNN со ссылкой на источник.
Собеседник телеканала уточнил, что Вашингтон по-прежнему допускает все возможные варианты действий в отношении Тегерана.
«Трамп рассмотрел планы атаки на Иран, но пока воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», — объяснил он тактику политика.
При этом Трамп призвал жителей Тегерана немедленно покинуть город. США выступают с «последним ультиматумом» в отношении Ирана, терпение Вашингтона на исходе, заявил он.
Политик отметил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по ядерному объекту в Фордо.