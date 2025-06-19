Учительница 45 раз занялась сексом с подростком в школе и попала под суд

В США стали известны подробности совращения учительницей 15-летнего подростка

В США учительнице из штата Иллинойс, которая в апреле попала под суд за совращение 15-летнего школьника, предъявили еще 52 обвинения в домогательствах. Об этом пишет WGN-TV.

30-летняя Кристина Формелла работала в средней школе города Даунерс-Гров и была тренером команды по футболу. Следователи выяснили, что женщина воспользовалась своим статусом, чтобы соблазнить школьника. Им стало известно, что впервые Формелла совратила мальчика в январе 2023 года. Их сексуальные отношения продолжались до осени 2024 года.

За это время, согласно выясненным подробностям, Формелла 45 раз занялась сексом с подростком в здании школы, и около пяти раз в своем доме. Кроме того, она состояла с мальчиком в интимной переписке.

Об отношениях подсудимой с подростком случайно узнала его мать, увидев в его телефоне сообщения сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в США учительнице из штата Огайо дали три года тюрьмы за совращение школьника. Следствие установило, что женщина несколько раз занялась сексом с учеником, причем один раз — в собственном кабинете.

