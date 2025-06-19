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11:46, 19 июня 2025Россия

Украинские надводные беспилотники заметили в Черном море

Группу надводных дронов ВСУ заметили в Черном море
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Группу надводных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА».

По его данным, не менее восьми катеров ВСУ было выявлено неподалеку от Голицынского месторождения в северо-западной части морского шельфа. Возможно, в их числе были и десантные корабли, отмечает автор канала.

Несмотря на проявленную активность, противник не предпринял каких-либо действий и после непродолжительного маневрирования около установки «Крым-2» удалился. Возможно, речь идет о подготовке к занятию платформы, предполагает канал.

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19 июня стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым. Согласно имеющимся данным, в сторону полуострова было выпущено несколько ракет «Нептун», также сообщалось об их перехвате. О возможных последствиях на земле не сообщалось.

Украинские войска не оставляют попыток поразить цели на российской территории всеми доступными им способами. Так, в ночь на 19 июня ВСУ выпустили по России свыше 80 беспилотников, под ударом оказались 11 регионов. Утром атаки продолжились. Большинство из них приходится на приграничные регионы.

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