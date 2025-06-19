В МИД прокомментировали преследование защищающего русский язык депутата

Захарова поддержала защищавшего русский язык латвийского депутата

Защищающий русский язык латвийский депутат Алексей Росликов не сделал ничего криминального. Так прокомментировала его преследование официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что в этом криминального? Подумайте только, он сказал о том, что хочет говорить на родном языке, не стрелять(...) не заниматься какими-то извращениями», — поддержала она парламентария.

Захарова напомнила, что на русском языке говорит 300 миллионов человек, он является одним из официальных языков Организации Объединенных Наций (ООН).

5 июня политика выгнали с заседания Сейма за фразу на русском языке. В ходе рассмотрения депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» Росликов вышел на трибуну и заявил: «Русский язык — наш язык!». После чего прошлозадержание чиновника.