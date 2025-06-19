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09:44, 19 июня 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали преследование защищающего русский язык депутата

Захарова поддержала защищавшего русский язык латвийского депутата
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Защищающий русский язык латвийский депутат Алексей Росликов не сделал ничего криминального. Так прокомментировала его преследование официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что в этом криминального? Подумайте только, он сказал о том, что хочет говорить на родном языке, не стрелять(...) не заниматься какими-то извращениями», — поддержала она парламентария.

Захарова напомнила, что на русском языке говорит 300 миллионов человек, он является одним из официальных языков Организации Объединенных Наций (ООН).

5 июня политика выгнали с заседания Сейма за фразу на русском языке. В ходе рассмотрения депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» Росликов вышел на трибуну и заявил: «Русский язык — наш язык!». После чего прошлозадержание чиновника.

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