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08:43, 19 июня 2025Экономика

В России стали продавать меньше водки

Розничные продажи водки в России упали в январе — мае на 5,8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

С января по май розничные продажи водки в России сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8 процента, до 29,25 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает ТАСС.

Коньяка и виноградных вин в указанный период также стали продавать в РФ меньше. Согласно информации ведомства, объем их реализации упал на 11,4 процента и 1,7 процента соответственно, до 5,16 и 22,4 миллиона декалитров.

При этом продажи ликероводочных изделий выросли на 14 процентов, до 7,2 миллиона декалитров, а в целом показатель спиртного крепостью более 9 процентов сократился на 2,9 процента, до 47,26 миллиона декалитров.

Ранее в июне стало известно, что производство водки в России снизилось в первые пять месяцев 2025-го год к году на 13,2 процента, до 25 миллионов декалитров, а общий объем изготовления алкогольной продукции упал еще более резко — на 20,4 процента, до 59,97 миллиона декалитров.

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