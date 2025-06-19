В США рассказали о задачах российской «Черной дыры»

TNI: Подлодка ТОФ «Якутск» поможет обеспечить интересы России в регионе

Дизель-электрическая подводная лодка «Якутск» проекта 636.3, которую построили для Тихоокеанского флота (ТОФ) России, поможет обеспечить интересы страны в регионе. О задачах подлодки рассказали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Отмечается, что подлодки проекта 636.3 отличаются скрытностью, поэтому в США их прозвали «Черными дырами». Эти субмарины предназначены для борьбы с подлодками и надводными кораблями, а также поражения наземных целей.

Автор подчеркнул, что «Якутск» и другие «Черные дыры» ТОФ усилят возможности российского флота в Индо-Тихоокеанском регионе. Подлодки проекта 636.3 являются носителями крылатых ракет «Калибр».

«Развертывание "Якутска" в Индо-Тихоокеанском регионе свидетельствует о том, что Россия намерена более полно сосредоточиться на обеспечении своих интересов в этом прибыльном регионе», — говорится в сообщении.

Ранее в июне стало известно, что Военно-морскому флоту России передали подлодку «Якутск» проекта 636.3, которая стала шестой и последней субмариной в серии построенных для ТОФ кораблей.