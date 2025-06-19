Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:51, 19 июня 2025Россия

Власти начали проверку после видео с устроившим взрывы в разрушенном курском селе мужчиной

В Курской области начали проверку после видео с устроившим взрывы мужчиной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Власти Курской области начали проверку после публикации видео с бородатым мужчиной, устроившим взрывы в разрушенном после оккупации украинскими войсками селе Крупец. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, кадрами с танцующим на фоне взрывов в сгоревшем доме заинтересовался врио министра информации и общественных коммуникаций Курской области Михаил Шумаков. По его словам, власти дадут оценку действиям автора кадров.

Предположительно, видео снималось для клипа рэпера Александра Погребенного.

Куряне возмутились поступком мужчины. Они отметили, что жителям приграничных сел до сих пор запрещено посещать собственные дома. «Нам туда нельзя. А музыкантам, как выясняется, можно», — возмутились жители Курской области.

Ранее курян также возмутил поступок другого рэпера — Акима Апачева, который исписал освобожденный от оккупации город Суджу нецензурными надписями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил план ударов по Ирану

    Мировые цены на нефть достигли максимума с 23 января

    Обвиняемому в организации ОПГ бывшему сотруднику Следственного комитета вынесли приговор

    ВСУ попытались атаковать Астраханскую и Волгоградскую области

    Получение Лорак гражданства России назвали благом

    Власти начали проверку после видео с устроившим взрывы в разрушенном курском селе мужчиной

    МИД России получил просьбу о предоставлении политубежища для Илона Маска

    Опасность трусов-стрингов объяснили

    В России отреагировали на намерение Трампа ударить по иранскому ядерному центру Фордо

    Россиянам запретили покупать недвижимость в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости