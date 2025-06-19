Власти начали проверку после видео с устроившим взрывы в разрушенном курском селе мужчиной

В Курской области начали проверку после видео с устроившим взрывы мужчиной

Власти Курской области начали проверку после публикации видео с бородатым мужчиной, устроившим взрывы в разрушенном после оккупации украинскими войсками селе Крупец. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, кадрами с танцующим на фоне взрывов в сгоревшем доме заинтересовался врио министра информации и общественных коммуникаций Курской области Михаил Шумаков. По его словам, власти дадут оценку действиям автора кадров.

Предположительно, видео снималось для клипа рэпера Александра Погребенного.

Куряне возмутились поступком мужчины. Они отметили, что жителям приграничных сел до сих пор запрещено посещать собственные дома. «Нам туда нельзя. А музыкантам, как выясняется, можно», — возмутились жители Курской области.

Ранее курян также возмутил поступок другого рэпера — Акима Апачева, который исписал освобожденный от оккупации город Суджу нецензурными надписями.