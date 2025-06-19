Захарова допустила продажу органов Зеленским ради американского оружия

Захарова усомнилась в наличии у Зеленского источников средств на закупку оружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в наличии у Украины реальных источников средств для закупки американского оружия. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он [президент Украины Владимир Зеленский] же на свои покупает [американское оружие], да? Что-то продал, наверное — может, пару вилл своих или своей семьи, может, какой-то орган свой тоже заложил, или потенциально может его продать... Мы уже привыкли, что обсуждают закупки, как будто это личный поход по супермаркету. А хочется задать вопрос: это он на какие деньги банкует?» — сказала она.

Она добавила, что, по ее мнению, на Украине источником финансирования таких сделок выступают коррупция и иностранные кредиты.

16 июня Зеленский заявил, что хочет обсудить с американским лидером Дональдом Трампом новый пакет оборонной помощи для Киева. Он также добавил, что готов лично поговорить с президентом США о покупке вооружения.