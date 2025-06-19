Захарова ответила премьеру Италии на слова о смене власти в Иране

Захарова напомнила призывавшей к смене власти в Иране Мелони о резолюции ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что смена власти в Иране должна произойти усилиями «угнетенным иранским народом», напомнила о резолюции ООН 1965 года.

«Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием "Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета". Пусть хоть почитает для интереса, за что тогда голосовала Италия», — напомнила Захарова.

Ранее Мелони назвала свержение властей Ирана лучшим сценарием событий на Ближнем Востоке. Премьер Италии добавила, что необходимо «смотреть на цель, а не на то, каков идеальный способ ее достижения». По ее словам, Израиль имеет право на самооборону в конфликте с Ираном.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.