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16:57, 19 июня 2025Бывший СССР

Захарова сочла анекдотом обсуждение прав человека в Киеве

Захарова: Диалог ЕС и Украины по правам человека является анекдотичным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Диалог Европейского союза (ЕС) и Украины по правам человека является анекдотичным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это анекдот такой, диалог ЕС — Украина по правам человека. Где эти права соблюдаются, кем соблюдаются? Они все разрушены, уничтожены. Им (Украине — прим. «Ленты.ру») надо проводить диалог по глумлению над правами человека», — заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он планирует обсудить закупку Киевом оружия у США, признаком того, что ему не нужен мир. Она отметила, что он лишь стремится сохранить власть.

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