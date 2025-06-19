Захарова сочла анекдотом обсуждение прав человека в Киеве

Захарова: Диалог ЕС и Украины по правам человека является анекдотичным

Диалог Европейского союза (ЕС) и Украины по правам человека является анекдотичным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это анекдот такой, диалог ЕС — Украина по правам человека. Где эти права соблюдаются, кем соблюдаются? Они все разрушены, уничтожены. Им (Украине — прим. «Ленты.ру») надо проводить диалог по глумлению над правами человека», — заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он планирует обсудить закупку Киевом оружия у США, признаком того, что ему не нужен мир. Она отметила, что он лишь стремится сохранить власть.