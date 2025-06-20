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11:06, 20 июня 2025Спорт

Аршавин раскрыл будущее в «Зените»

Аршавин заявил, что подписал новый контракт с «Зенитом» на два года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл свое будущее в «Зените». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Аршавин заявил, что заключил новый контракт с «Зенитом» на два года. «Все нормально, все подписано. Все то же самое», — отметил он.

Экс-футболист работает в клубе заместителем председателя правления по спортивному развитию. Он занял пост в январе 2022 года.

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Вместе с «Зенитом» он трижды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

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