Аршавин раскрыл будущее в «Зените»

Аршавин заявил, что подписал новый контракт с «Зенитом» на два года

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл свое будущее в «Зените». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Аршавин заявил, что заключил новый контракт с «Зенитом» на два года. «Все нормально, все подписано. Все то же самое», — отметил он.

Экс-футболист работает в клубе заместителем председателя правления по спортивному развитию. Он занял пост в январе 2022 года.

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Вместе с «Зенитом» он трижды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.