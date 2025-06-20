Бастрыкин назвал заказчика терактов с жертвами на железной дороге в Брянской области

Бастрыкин: Заказчиком терактов в Брянской области были спецслужбы Украины

Заказчиком терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях являются украинские спецслужбы. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы ведомства, расследование находится в активной фазе, назначены необходимые экспертизы. Он также отметил, что произошедшее — управляемый теракт с современными технологиями. Исполнители еще не установлены.

31 мая и 1 июня на железнодорожных перегонах в Брянской и Курской областях произошли три взрыва. В результате пострадали 126 человек, семь из которых получили несовместимые с жизнью травмы. Среди пострадавших — пятеро детей. Ущерб от терактов составил более одного миллиарда рублей.