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13:21, 20 июня 2025Силовые структуры

Бастрыкин назвал заказчика терактов с жертвами на железной дороге в Брянской области

Бастрыкин: Заказчиком терактов в Брянской области были спецслужбы Украины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Заказчиком терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях являются украинские спецслужбы. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы ведомства, расследование находится в активной фазе, назначены необходимые экспертизы. Он также отметил, что произошедшее — управляемый теракт с современными технологиями. Исполнители еще не установлены.

31 мая и 1 июня на железнодорожных перегонах в Брянской и Курской областях произошли три взрыва. В результате пострадали 126 человек, семь из которых получили несовместимые с жизнью травмы. Среди пострадавших — пятеро детей. Ущерб от терактов составил более одного миллиарда рублей.

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