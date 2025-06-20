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07:49, 20 июня 2025Бывший СССР

Боец ВСУ стал свидетелем работы черных трансплантологов

Боец ВСУ подтвердил присутствие «черных трансплантологов» на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что на передовой присутствуют так называемые «черные трансплантологи», занимающиеся незаконным изъятием органов у раненых военных. Об этом пишет «МК».

Российские военнослужащие захватили в плен солдата 126-й бригады ВСУ. В его смартфоне обнаружилось видео, на котором боец стоит рядом с трупом утверждает, что его сослуживца «порезали на органы». Рядом с трупом видны контейнеры для перевозки органов. Пленный добавил, что «черные трансплантологи» действовали в населенном пункте Шляховое Херсонской области.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «черная трансплантология» на Украине стала любимым развлечением Запада. Дипломат указала, что в местах проведения боев и дислокации подразделений ВСУ были найдены останки людей с явными признаками того, что у них были удалены внутренние органы. По словам Захаровой, органами торгуют через интернет по предзаказу. «Украина пробила дно стартом черной трансплантологии. Вот этот самый расходный материал, в который превратились граждане Украины для киевского режима», — резюмировала она.

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