Боец ВСУ подтвердил присутствие «черных трансплантологов» на Украине

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что на передовой присутствуют так называемые «черные трансплантологи», занимающиеся незаконным изъятием органов у раненых военных. Об этом пишет «МК».

Российские военнослужащие захватили в плен солдата 126-й бригады ВСУ. В его смартфоне обнаружилось видео, на котором боец стоит рядом с трупом утверждает, что его сослуживца «порезали на органы». Рядом с трупом видны контейнеры для перевозки органов. Пленный добавил, что «черные трансплантологи» действовали в населенном пункте Шляховое Херсонской области.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «черная трансплантология» на Украине стала любимым развлечением Запада. Дипломат указала, что в местах проведения боев и дислокации подразделений ВСУ были найдены останки людей с явными признаками того, что у них были удалены внутренние органы. По словам Захаровой, органами торгуют через интернет по предзаказу. «Украина пробила дно стартом черной трансплантологии. Вот этот самый расходный материал, в который превратились граждане Украины для киевского режима», — резюмировала она.