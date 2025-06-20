Дмитрук: Побег вице-премьера Украины указывает на скорый крах режима Зеленского

Побег вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышова из страны указывает на скорый крах режима украинского президента Владимира Зеленского. Такие последствия назвал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что ситуация крайне позорная для всего режима. Это личный кризис, если можно так выразиться. Как бы ни пытались это скрыть, и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остается фактом: режим сыпется на глазах», — сказал он.

Депутат отметил, что Чернышов является первым в истории Украины действующим вице-премьером, сбежавшим за границу. Дмитрук также подчеркнул, что чиновник должен был обеспечить голоса в пользу Зеленского на будущих выборах президента Украины за рубежом.

Ранее Чернышов не вернулся на Украину после рабочего визита в Австрию. В доме у чиновника прошли обыски после его выезда за границу.