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02:20, 20 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал последствия побега министра единства Украины для Зеленского

Дмитрук: Побег вице-премьера Украины указывает на скорый крах режима Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Алексей Чернышов

Алексей Чернышов. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Побег вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышова из страны указывает на скорый крах режима украинского президента Владимира Зеленского. Такие последствия назвал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что ситуация крайне позорная для всего режима. Это личный кризис, если можно так выразиться. Как бы ни пытались это скрыть, и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остается фактом: режим сыпется на глазах», — сказал он.

Депутат отметил, что Чернышов является первым в истории Украины действующим вице-премьером, сбежавшим за границу. Дмитрук также подчеркнул, что чиновник должен был обеспечить голоса в пользу Зеленского на будущих выборах президента Украины за рубежом.

Ранее Чернышов не вернулся на Украину после рабочего визита в Австрию. В доме у чиновника прошли обыски после его выезда за границу.

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