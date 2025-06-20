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09:48, 20 июня 2025Экономика

Глава Сбербанка назвал текущий курс рубля далеким от равновесия

Греф назвал равновесным курсом доллар выше 100 рублей
Вячеслав Агапов
СюжетКурс доллара:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Текущий курс рубля является далеким от равновесия. Необходимую стоимость американской валюты в ходе делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал глава Сбербанка Герман Греф, его цитирует ТАСС.

Равновесным был бы валютный курс более 100 рублей за доллар, пояснил Греф.

Также глава Сбербанка назвал ситуацию в экономике России «идеальным штормом». В частности, речь идет о высоких ставках, которые вынуждают бизнес откладывать инвестиции, а это несет угрозы для экономического роста. Дополнительно ситуацию усугубляет валютный курс.

Вечером 19 июня Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара до 78,48 рубля. Для сравнения: в четверг официальный курс доллара находился на отметке в 78,72 рубля. Официальный курс евро опустили на 46 копеек — с 90,3 до 89,84 рубля. Котировки китайского юаня упали до 10,86 рубля.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что текущее укрепление рубля связано с достаточно низким спросом на валюту со стороны и населения, и бизнеса, то есть импортеров. Спрос на валюту низок из-за малых возможностей ее использования и высокой доходности рублевых вкладов, пояснил экономист.

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