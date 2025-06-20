Иран пригрозил атаковать офис израильского телеканала

Fars: 14-й канал Израиля может стать целью иранских ракетных атак

Вооруженные силы (ВС) Ирана обратились к сотрудникам 14-го канала израильского телевидения и призвали их срочно покинуть все занимаемые помещения. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным издания, в Тегеране характеризуют этот канал как центр «пропаганды и поддержки терроризма». В обращении журналистов телеканала предупредили, что их офис в ближайшее время может стать целью иранских ракетных атак.

В связи с этим корреспондентам, техническому персоналу и всем, кто находится в здании, рекомендовали «незамедлительно эвакуироваться».

Ранее Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. Взрыв произошел в прямом эфире телеканала «Вещание Исламской Республики Иран» (IRIB TV3).

13 июня Израиль объявил о начале операции «Восстающий лев». Израильская армия нанесла удары по ядерным объектам Ирана и сообщили об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. В качестве причины масштабной операции указывалась активность Ирана в развертывании ядерной программы.