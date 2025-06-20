Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:46, 20 июня 2025Наука и техника

Над Сирией заметили секретный израильский БПЛА

The Aviationist: Над Сирией заметили секретный израильский БПЛА RA-01
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: @archer83able

Над Голанскими высотами заметили секретный израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RA-01. Об этом со ссылкой на видеоматериалы, распространившихся в соцсетях, сообщает блог The Aviationist.

«Хотя качество видео и расстояние скрывают многие детали, дрон на видео, по-видимому, соответствует характеристикам аппарата, ранее замеченного в 2024 году», — говорится в публикации.

Отмечается, что БПЛА используется Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля для секретных операций. По данным издания, дальность полета изделия позволяет ему осуществлять миссии в отдаленных регионах, в частности, в Иране. Согласно The Aviationist, ВВС Израиля может располагать целым флотом готовых к боевой эксплуатации RA-01.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В октябре прошлого года издание TWZ со ссылкой на утечку документов разведки США, распространившуюся по соцсетям, сообщило, что у Израиля есть секретный стелс-беспилотник RA-01, используемый для тайных миссий.

Изучив возможное местоположение реактивного беспилотника, в публикации пришли к выводу, что его размах крыльев не превышает 70 футов (21 метр). В TWZ допустили, что по аэродинамической схеме и функциям RA-01 напоминает летательные беспилотные аппараты HA-10 или RQ-170.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

    Иран ударил по Хайфе

    Раскрыты детали скандала между Джастином и Хейли Бибер

    Путин назвал цель в снижении бедности в России

    Путин высказался о цифровом рубле

    Путин высказался о негативном опыте России в зоне СВО

    Путин поставил амбициозную задачу для российской экономики

    Над Сирией заметили секретный израильский БПЛА

    Туристка отказалась от спасательного жилета ради фото и захлебнулась в воде

    Арабские туристы заинтересовались отдыхом в одном городе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости