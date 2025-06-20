Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алекс Михельсен
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Галле
Томас Мартин Этчеверри
0:2
Завершен
Карен Хачанов
Галле
Бенфика
1:0
Перерыв
live
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 2-й тур
Фламенго
Сегодня
21:00 (Мск)
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа D. 2-й тур
Лос-Анджелес
Завтра
01:00 (Мск)
Эсперанс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа D. 2-й тур
Бавария
Завтра
04:00 (Мск)
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 2-й тур
19:20, 20 июня 2025Спорт

Назван способ избавиться от жира в нижней части живота

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yavdat / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от жира в нижней части живота. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять комплекс упражнений. В него должны выйти круговые движения ногами, подъем ног и бедер, шаги в воздухе, попеременные подъемы ног, берпи, а также подъем ног через препятствие. Она подчеркнула, что тренироваться нужно 2-3 раза в неделю с днями отдыха между ними.

Самое важное в тренировках на мышцы живота, по мнению Ротач, правильно задействовать корпус и прорабатывать его, используя сбалансированный подход. Главное — обеспечить нагрузкой все группы мышц и затем обеспечить им адекватное восстановление.

Ранее тренер Юлия Гуляева назвала способ подтянуть низ живота за три минуты в день. Чтобы сделать низ живота визуально подтянутым, специалист посоветовала делать планку, которая поможет проработать и укрепить кор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    Путин высказался о передаче аэропорта Домодедово в госсобственность

    Обновленный Ил-76 заинтересовал партнеров

    Киркоров сделал заявление о третьем ребенке

    Иран ударил по украинскому кафе

    Опубликован календарь нового сезона чемпионата России по футболу

    Наказавшая первоклассника связыванием российская учительница ответит перед судом

    Путин пошутил о пользе водки для всего мира

    Звезда «Афони» прокомментировала слухи о своей кончине

    46-летняя жена Валерия Меладзе снялась в купальнике и меховой шапке в виде панды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости