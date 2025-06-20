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19:48, 20 июня 2025Спорт

Опубликован календарь нового сезона чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига по футболу опубликовала календарь на сезон-2025/2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на сайте календарь на сезон-2025/2026.

Новый сезон начнется 18 июля. В первом матче «Краснодар» на выезде встретится с «Пари Нижним Новгородом». Завершится чемпионат России по футболу 17 мая 2026 года.

16 июня определились все участники сезона-2025/2026 РПЛ. Всего в турнире примет участие 16 команд. Последним участником стал «Пари Нижний Новгород». Команда заменила подмосковные «Химки», которые не получили лицензию.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны впервые стал «Краснодар».

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