Опубликован календарь нового сезона чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига по футболу опубликовала календарь на сезон-2025/2026

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на сайте календарь на сезон-2025/2026.

Новый сезон начнется 18 июля. В первом матче «Краснодар» на выезде встретится с «Пари Нижним Новгородом». Завершится чемпионат России по футболу 17 мая 2026 года.

16 июня определились все участники сезона-2025/2026 РПЛ. Всего в турнире примет участие 16 команд. Последним участником стал «Пари Нижний Новгород». Команда заменила подмосковные «Химки», которые не получили лицензию.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны впервые стал «Краснодар».