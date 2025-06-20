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10:07, 20 июня 2025Бывший СССР

Пашинян нашел плюсы в отказе от Карабаха

Пашинян: Отказ от Карабаха позволил Армении обрести суверенитет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Отказ от Нагорного Карабаха после конфликта с Азербайджаном в 2023 году позволил Армении обрести суверенитет. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает информагентство «Радар Армения».

«Много говорят о том, что мы потеряли Нагорный Карабах. Естественно, я много думал об этом вопросе. И ответ здесь такой: мы не потеряли Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения», — сказал он.

По словам главы правительства, до этого тема Нагорного Карабаха использовалась как «поводок», который не давал Армении стать независимым и суверенным государством.

Ранее Пашинян заявил, что правительство не принимает мер против Армянской апостольской церкви. Премьер подчеркнул, что его действия направлены на восстановление установленного в организации порядка.

До этого глава правительства призвал уйти в отставку католикоса всех армян Гарегина II. По его мнению, священнослужитель нарушил обет безбрачия.

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