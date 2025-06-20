Песков раскрыл реакцию России на возможную ликвидацию верховного лидера Ирана

Песков: Реакция России на возможную ликвидацию Хаменеи будет очень негативной

Россия крайне негативно отреагирует на возможную ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом предупредил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва решительно осудит убийство Хаменеи.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что еврейское государство не стремится к свержению власти в Иране. В то же время он отметил, что ликвидация Хаменеи может стать «побочным эффектом», который в долгосрочной перспективе пойдет иранскому народу «на пользу».