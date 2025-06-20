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00:26, 20 июня 2025Мир

Песков раскрыл реакцию России на возможную ликвидацию верховного лидера Ирана

Песков: Реакция России на возможную ликвидацию Хаменеи будет очень негативной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Россия крайне негативно отреагирует на возможную ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом предупредил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва решительно осудит убийство Хаменеи.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что еврейское государство не стремится к свержению власти в Иране. В то же время он отметил, что ликвидация Хаменеи может стать «побочным эффектом», который в долгосрочной перспективе пойдет иранскому народу «на пользу».

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