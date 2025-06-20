Песков сделал заявление о дате новых переговоров с Украиной

Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Дата будет определена совместно. Две стороны — российская и украинская — будут определять», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе. Он также призвал набраться терпения в отношении украинского конфликта.
До этого Песков назвал условия встречи президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, для этого необходима длительная работа, так как подобная встреча должна стать итогом уже подготовленных точек в урегулировании конфликта.