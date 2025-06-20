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10:11, 20 июня 2025Бывший СССР

Песков сделал заявление о дате новых переговоров с Украиной

Песков: Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool via Reuters

Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Дата будет определена совместно. Две стороны — российская и украинская — будут определять», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе. Он также призвал набраться терпения в отношении украинского конфликта.

До этого Песков назвал условия встречи президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, для этого необходима длительная работа, так как подобная встреча должна стать итогом уже подготовленных точек в урегулировании конфликта.

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