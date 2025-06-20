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13:37, 20 июня 2025Из жизни

При строительстве дороги нашли останки зверя ледникового периода

В Польше во время строительства автомобильной трассы нашли мамонта
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: photoschmidt / Shutterstock / Fotodom

В Польше при строительстве скоростной автомобильной трассы обнаружили кости зверя ледникового периода. Об этом сообщает TVP World.

Редкую находку сделали в деревне Лабуне недалеко от города Замосць — археологи нашли бивень и фрагмент тазовой кости возрастом от 11,7 тысячи до 2,6 миллиона лет. «Требуются дополнительные исследования, чтобы точно определить видовую принадлежность останков», — заявил археолог Рафал Недзвядек. Однако, судя по бивню, останки принадлежат мамонту.

Раскопки проводились в строгой секретности несколько дней, чтобы защитить место от посторонних. Сейчас кости изучают специалисты из Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Параллельно с палеонтологической находкой в этом же районе обнаружили средневековое поселение с керамикой, инструментами и следами жилищ. Ученые не исключают, что в зоне раскопок на месте будущей дороги окажутся останки других животных ледникового периода.

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Это уже не первая подобная находка в Польше — в 2022 году в Силезии также находили кости мамонта. Строительство трассы продолжится после завершения всех археологических исследований. Найденные артефакты пополнят коллекции местных музеев.

В 2024 году поляк нашел кость мамонта во время рыбалки. Он заметил в иле на берегу реки Раба необычный предмет, напоминавший по форме и размеру человеческую ногу.

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