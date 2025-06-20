Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алекс Михельсен
Сегодня
12:30 (Мск)
Даниил Медведев
Галле
Томас Мартин Этчеверри
Сегодня
17:30 (Мск)
Карен Хачанов
Галле
Бенфика
Сегодня
19:00 (Мск)
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 2-й тур
Фламенго
Сегодня
21:00 (Мск)
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа D. 2-й тур
Лос-Анджелес
Завтра
01:00 (Мск)
Эсперанс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа D. 2-й тур
Бавария
Завтра
04:00 (Мск)
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 2-й тур
08:43, 20 июня 2025Спорт

«ПСЖ» без Сафонова уступил «Ботафого» на клубном чемпионате мира

«ПСЖ» без Сафонова уступил «Ботафого» в матче клубного ЧМ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен» уступил бразильскому «Ботафого» в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бразильский клуб победил с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 36-й минуте встречи — отличился нападающий Игор Жезус. Российский вратарь «ПСЖ» Матфей Сафонов остался на скамейке запасных.

«Ботафого» поднялся на первое место в группе В с шестью очками. Французский клуб идет вторым с тремя баллами. В последнем туре группового этапа «ПСЖ» сыграет с «Интер Майами», а «Ботафого» встретится с португальским «Порту».

Ранее «Интер Майами» обыграл португальский «Порту» во втором туре группового этапа клубного ЧМ. Аргентинский нападающий Лионель Месси забил победный гол со штрафного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о применении США ядерного оружия по Ирану

    Алаудинов приехал к священнику, которого называл «дебилом в рясе», и извинился. Что известно о конфликте между ними?

    Президент Литвы призвал не беспокоиться о российско-белорусских учениях

    В России оценили вероятность ядерной катастрофы в Иране словами «радиация границ не знает»

    Под днищем вертолета на парковке российского завода нашли бомбу

    Китай снизил закупки российской нефти

    Украина выпустила по российскому региону десятки беспилотников

    Женщина пошла к врачу и оказалась мужчиной

    Администрация Трампа усилила наблюдение за агентами Ирана в США

    В деле о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым появилась новая обвиняемая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости