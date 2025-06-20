«ПСЖ» без Сафонова уступил «Ботафого» на клубном чемпионате мира

«ПСЖ» без Сафонова уступил «Ботафого» в матче клубного ЧМ

Французский «Пари Сен-Жермен» уступил бразильскому «Ботафого» в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бразильский клуб победил с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 36-й минуте встречи — отличился нападающий Игор Жезус. Российский вратарь «ПСЖ» Матфей Сафонов остался на скамейке запасных.

«Ботафого» поднялся на первое место в группе В с шестью очками. Французский клуб идет вторым с тремя баллами. В последнем туре группового этапа «ПСЖ» сыграет с «Интер Майами», а «Ботафого» встретится с португальским «Порту».

Ранее «Интер Майами» обыграл португальский «Порту» во втором туре группового этапа клубного ЧМ. Аргентинский нападающий Лионель Месси забил победный гол со штрафного.