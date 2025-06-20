Путин прокомментировал угрозы верховному лидеру Ирана

Путин прокомментировал угрозы ликвидировать верховного лидера Ирана Хаменеи

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал угрозы мирового сообщества ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Хотелось бы, чтобы заявления, когда лидер одной страны допускает убийство лидера другой, оставались только на уровне риторики», — сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия всегда последовательно выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности других.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль не нацелен на устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но такое развитие событий в конечном итоге якобы «пойдет на пользу иранскому народу»

До этого президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется». При этом он отметил, что его терпение находится «на исходе».