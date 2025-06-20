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17:51, 20 июня 2025Ценности

Раскрыт тайный смысл бейсболки нового Папы Римского

Esquire: Бейсболка первого американского Папы Льва XIV является символом США
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Редакторы Esquire раскрыли тайный смысл бейсболки нового Папы Римского Льва XIV. Материал опубликован на сайте издания.

Уроженец Чикаго появился на публике в Ватикане в бейсбольной кепке команды White Sox. Таким образом, он стал первым понтификом, который вышел в свет в традиционной белой сутане и повседневном предмете гардероба.

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Журналисты напомнили, что 69-летний кардинал Роберт Прево стал первым американцем, занявшим пост главы католической церкви. По мнению обозревателей, бейсболка White Sox на самом деле является символом США. «Она связывает первого американского Папу с его чикагскими корнями и отражает десятилетия культурного влияния США», — подытожили они.

Роберт Прево стал главой Римско-католической церкви в мае. Понтифик является членом ордена Святого Августина. Он долгое время служил в Перу, а затем занимал один из самых влиятельных постов в Ватикане — управлял департаментом, который выбирает и управляет епископами по всему миру. Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня.

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