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10:35, 20 июня 2025Забота о себе

Раскрыта распространенная ошибка при использовании дезодоранта

Врач Фернандес призвал использовать дезодорант перед сном для большего эффекта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Diego Cervo / Shutterstock / Fotodom  

Фармацевт Альваро Фернандес заявил, что многие люди неправильно пользуются дезодорантом. Распространенную ошибку он раскрыл в беседе с изданием El Español.

По словам медика, чаще всего люди используют дезодорант сразу после душа. Однако при таком подходе его эффективность существенно снижается, предупредил спикер.

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Для усиления эффекта от этого средства фармацевт призвал использовать его в период наименьшей активности потовых желез, то есть перед сном. Так оно подействует изнутри, поскольку лучше впитается. Утром спокойно можно принять душ, так как дезодорант за ночь сделает свою работу, заключил Фернандес.

Ранее терапевт Алина Кириченко рассказала о причинах обильного потоотделения. По ее словам, при наличии данной проблемы следует провериться на гипертиреоз.

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