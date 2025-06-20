Стало известно имя нового мэра Махачкалы после отставки Умавова

Врио главы Махачкалы назначили Джамбулата Салавова

Временно исполняющим обязанности главы Махачкалы назначили Джамбулата Салавова. Имя нового мэра российского города стало известно из сообщения в Telegram-канале главы Дагестана Сергея Меликова.

Салавов получил новую должность после отставки своего предшественника Юсупа Умавова, который покинул пост 19 июня.

Чиновник ранее был заместителем начальника управления образования администрации Хасавюртовского района республики, затем — главой Хасавюртовского района, а впоследствии — министром транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Махачкалинцы ждут ощутимых перемен: в транспорте, инфраструктуре, благоустройстве. Самой чувствительной, конечно, остается сфера ЖКХ. Джамбулат Шапиевич [Салавов] — именно тот человек, который необходим во главе города в этот период. Он не боится ответственности и не делит задачи на простые и трудные — есть только те, которые нужно решать», — прокомментировал назначение Меликов.

Ранее предполагалось, что кресло Умавова займет его первый заместитель Нариман Темуркаев.

Позднее Меликов высказался об отставке мэра Махачкалы. Он заявил, что Умавов много сделал для комфорта жителей города. По словам главы региона, когда республика столкнулась с террористической угрозой, чиновник проявил себя достойно и показал организаторские качества и собранность, принимал все необходимые меры для обеспечения безопасности.