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20:36, 20 июня 2025Спорт

Украинская гимнастка объяснилась за использование русского языка

Украинская гимнастка Никольченко заявила, что будет использовать русский язык
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Украинская гимнастка Влада Никольченко на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объяснилась за использование русского языка.

Спортсменка заявила, что разговаривает как на украинском, так и на русском языках, однако предпочитает русский, так как он является ее родным языком. «Вы мне пишете, какое я ****, не человек, какой ужас, какой кошмар. Мне забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь?!» — высказалась она.

Никольченко является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года по художественной гимнастике. Также на ее счету победы в Гран-при 2018 года и две победы на Кубке мира в упражнении с булавами.

Ранее чемпион Украины по футболу Евгений Селезнев поссорился с юным блогером из-за русского языка. Причиной стало то, что блогер попросил Селезнева не говорить по-русски.

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