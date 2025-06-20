TAC: Украине следует принять, что она не вернет утраченные территории

Заключая мирное соглашение с Россией, украинская сторона должна принять, что она не вернет утраченные в ходе спецоперации территории. Такое мнение выразило американское издание The American Conservative.

В статье подчеркивается, что для того, чтобы заключить мир с Москвой, Киев должен пойти на компромиссы. «Украине придется занять нейтральную позицию и оставить всякую надежду на вступление в НАТО. Она не вернет утраченные территории, и ей придется гарантировать защиту прав русскоязычного населения Украины», — призвало украинскую сторону издание.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что все попытки остановить Россию в ходе спецоперации потерпели крах. По его словам, в этом западным странам не помогли ни разведка, ни снаряжение.

До этого обозреватель американского издания Politico Джереми Детмер заявил, что Москва имеет ракетное превосходство над Киевом. По данным журналиста, у Украины осталось всего восемь зенитных ракетных комплексов Patriot.