В Кремле рассказали о возможных провокациях Киева

Песков: Москва не исключает новых провокаций со стороны Киева

Москва не исключает новых провокаций со стороны Киева, так как он непредсказуем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Возможна ли провокация со стороны киевского режима? Да, это возможно. Киевский режим сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что разговоры об урегулировании конфликта на Украине не могут осуществляться в публичной плоскости и должны идти в режиме тишины.

До этого Песков назвал сроки согласования дат новых переговоров с Украиной. По его словам, согласование ожидается на следующей неделе.