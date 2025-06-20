Депутат Рады Гончаренко: Отъезд вице-премьера Чернышова согласован

Отъезд вице-премьера и министра единства Украины Алексея Чернышова согласован до конца этой недели. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

«Шмыгаль только что заявил, что командировки Чернышова подписаны до конца недели. Посмотрим, что будет после», — написал парламентарий.

19 июня стало известно о возможном побеге Алексея Чернышова. Он отправился в Австрию с рабочим визитом, но обратно не вернулся и выступал на запланированных мероприятиях онлайн.

Другой депутат Верховной Рады Артем Дмитрук утверждает, что чиновник должен был обеспечить голоса в пользу президента Украины Владимира Зеленского на будущих выборах президента Украины за рубежом. Его коллега Александр Дубинский назвал Чернышова «личным кошельком» украинского лидера.