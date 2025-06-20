В России отреагировали на украинские проекты материнских дронов

КБ «Спектр» начало тестирование смешанных сценариев применения дронов

Конструкторское бюро (КБ) «Спектр» (Новосибирск) начало тестирование смешанных сценариев применения наземных, воздушных, надводных и подводных дронов для увеличения их дальности. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

«Идея заключается в использовании больших транспортных платформ, которые доставляют к месту применения более мелкие аппараты и выступают в качестве ретрансляторов сигнала в целях увеличения дальности боевой работы», — сказал руководитель.

По его словам, аналогичными проектами занимается украинская сторона, на что российской необходимо своевременно отреагировать. «Все это вот-вот появится на фронте и потенциально способно создать нам много проблем», — заметил Братеньков.

В мае журнал Forbes сообщил, что Украина впервые применила против России носители FPV-дронов «Гоголь-М», переносящие по паре ударных беспилотников.

В том же месяце прошлого года Telegram-канал Mash рассказал, что российские военнослужащие получили дроны-матки, которые несут FPV-беспилотники.