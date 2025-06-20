В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»

В зоне СВО заметили тяжелый бронетранспортер на базе танка Т-62

Самодельный тяжелый бронетранспортер (БТР) на базе среднего танка Т-62 заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

Танк получил рубку из стальных листов, занявшую место демонтированной башни. Машина, внешне напоминающая технику из фильма «Безумный Макс», оснащена большим антидроновым «мангалом» и стальными тросами. Они обеспечивают дополнительную защиту, сохраняя обзор.

Отмечается, что машина предназначена для эвакуации бойцов. Корпус Т-62 состоит из листов брони толщиной до 100 миллиметров. Базовая версия танка получила дизельный двигатель мощностью 580 лошадиных сил.

Ранее в июне командир танковой роты 114-й гвардейской бригады группировки российских войск «Центр» Евгений Суханов сообщил, что дополнительные конструкции из стальных тросов, которые называют «дредами», защищают машины от дронов-камикадзе.

В сентябре 2024 года стало известно, что российские бойцы превратили танк Т-72Б с демонтированной башней в тяжелый БТР. Боевое отделение машины превратили в десантное.

