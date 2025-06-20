Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:16, 20 июня 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»

В зоне СВО заметили тяжелый бронетранспортер на базе танка Т-62
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Самодельный тяжелый бронетранспортер (БТР) на базе среднего танка Т-62 заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

Танк получил рубку из стальных листов, занявшую место демонтированной башни. Машина, внешне напоминающая технику из фильма «Безумный Макс», оснащена большим антидроновым «мангалом» и стальными тросами. Они обеспечивают дополнительную защиту, сохраняя обзор.

Отмечается, что машина предназначена для эвакуации бойцов. Корпус Т-62 состоит из листов брони толщиной до 100 миллиметров. Базовая версия танка получила дизельный двигатель мощностью 580 лошадиных сил.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Ранее в июне командир танковой роты 114-й гвардейской бригады группировки российских войск «Центр» Евгений Суханов сообщил, что дополнительные конструкции из стальных тросов, которые называют «дредами», защищают машины от дронов-камикадзе.

В сентябре 2024 года стало известно, что российские бойцы превратили танк Т-72Б с демонтированной башней в тяжелый БТР. Боевое отделение машины превратили в десантное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обновила морские границы на Балтике. Прошлые координаты были установлены еще во времена СССР

    Костин назвал неизбежным замедление экономического роста

    Ограничения ввели в российском аэропорту в целях безопасности

    Маркетплейсам не позволят менять цены на товары

    На Украине рассказали о бегстве «кошелька» Зеленского

    Американский дипломат оценил шансы на мирное урегулирование между Израилем и Ираном

    Российские студенты резко устремились работать в одну сферу услуг

    Пять человек пострадали при ДТП с участием BMW в российском городе

    Россиянам раскрыли три опасных угрозы для телефонов

    Спецназ штурмом взял квартиру с беглым преступником в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости