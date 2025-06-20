Врачи разрешили мужчине с редким заболеванием есть только три продукта

Metropoles: Меню мужчины с эозинофильным гастроэнтеритом сузилось до 3 продуктов

24-летний мужчина по имени Бен Саттер, у которого в детстве диагностировали эозинофильный гастроэнтерит, сузил свой рацион всего до трех продуктов. Его историю рассказало издание Metropoles.

Из-за редкого заболевания в детстве Саттер питался только специальным гипоаллергенным напитком. Чтобы узнать о реакции организма на каждый новый продукт, ему приходилось после изменений в рационе проходить эндоскопию.

В результате врачи разрешили мужчине есть только картофель, рис и кукурузу. Причем готовить их было необходимо определенным образом, чтобы не было негативных последствий для здоровья. Лишь четыре года назад медики подобрали для Саттера лекарство, благодаря которому он начал постепенно вводить в меню овощи, фрукты и мясо. Но яйца, морепродукты и молоко до сих пор для него находятся под запретом.

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