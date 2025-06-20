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18:58, 20 июня 2025Моя страна

Вячеслав Фетисов признался в любви одному российскому региону

Хоккеист Вячеслав Фетисов признался в любви Башкирии
Екатерина Ештокина

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов признался в любви одному российскому региону. Его слова приводит Telegram-канал UTV.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) хоккеист рассказал, что связан с Башкирией семейными узами, поскольку его жена Лада Сергиевская родом из Уфы.

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«У меня жена из Башкирии, теща из Башкирии. Башкирию люблю, у нас хорошие отношения с главой, он понимает важность региона в промышленном и экологическом планах. Это красивейшие места, это заповедные зоны, это пчелы. Я уверен в одном, что потенциал республики безграничен», — заявил Фетисов.

Ранее в июне россияне внезапно устремились в Башкирию страны по неожиданной причине. Предположительно, интерес туристов резко возрос из-за популярности башкирской фолк-группы Ay Yola.

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