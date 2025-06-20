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18:27, 20 июня 2025Забота о себе

Заболевший редким видом рака мужчина рассказал о неожиданных симптомах

The Sun: У жителя Австралии рак яичек обнаружили в легких
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

У жителя Австралии Энтони Бьянко обнаружили растущий в легких рак яичек. О том, как удалось выявить этот редкий вид злокачественной опухоли и какие симптомы он вызывал, мужчина рассказал The Sun.

Бьянко, которому сейчас 51 год, рассказал, что заболел на последнем курсе колледжа. Он стал сильно кашлять, хотя никогда не курил. Врачи, к которым он обратился, посоветовали сделать рентген легких. На снимках они увидели белое пятно 11 на 15 сантиметров.

По словам Энтони, поначалу у него заподозрили лейкоз, но биопсия шейного лимфоузла опровергла это предположение. Тогда ему провели новую операцию и взяли кусочек опухоли из легкого. «Результат был неожиданным. Они сказали, что у меня рак яичек. Я думал, что он распространился на все тело, но меня обследовали везде и не нашли злокачественных клеток в других частях тела», — рассказывает мужчина.

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По словам Бьянко, оказалось, что у него был редкий вид рака — первичная медиастинальная несеминомная герминогенная опухоль. Обычно эти клетки образуются в яичках или яичниках, но иногда, как в случае с Энтони, могут поражать и другие органы. Мужчина добавил, что неожиданным симптомом болезни было то, что его анализ мочи указывал на беременность. «Дело в том, что опухоль выделяет белки, которые обычно повышаются у женщин во время беременности», — объяснил Бьянко.

Он прошел рекомендованное ему лечение и вышел в ремиссию. Несмотря на опасения врачей, болезнь не вызвала у мужчины бесплодие. Сейчас Бьянко женат, он воспитывает двух дочерей.

Ранее сообщалось, что архитектор из Бразилии остался изуродован из-за редкого вида рака. Чтобы спасти пациента, врачам пришлось удалить нижнюю челюсть.

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