Захарова высказалась о политубежище для Маска

Захарова: Мы не располагаем информацией о просьбе Маска предоставить убежище

О том, что американский миллиардер Илон Маск обратился с просьбой в МИД России с просьбой предоставить ему убежище, информации нет, это нужно уточнять у тех, кто ее вбросил. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что российский МИД получил просьбу Маска предоставить ему политическое убежище. По его словам, миллиардер делал ошибки, но их следует прощать.