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13:50, 20 июня 2025Мир

Захарова высказалась о политубежище для Маска

Захарова: Мы не располагаем информацией о просьбе Маска предоставить убежище
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

О том, что американский миллиардер Илон Маск обратился с просьбой в МИД России с просьбой предоставить ему убежище, информации нет, это нужно уточнять у тех, кто ее вбросил. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что российский МИД получил просьбу Маска предоставить ему политическое убежище. По его словам, миллиардер делал ошибки, но их следует прощать.

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