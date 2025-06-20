Захарова рассказала о нахождении якобы похищенных Россией украинских детей

Захарова: Более сотни детей, которых якобы похитила Россия, нашлись в Германии

Более сотни детей, которые приписывали России в качестве якобы похищенных, были найдены на самом деле в Германии. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Более ста детей, которые приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии. Страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории», — рассказала Захарова.

Она добавила, что правительство Польши отмечало, что границу пересекли тысячи украинских детей, но перестали ходить в школу и о их местонахождении ничего не известно.