Глава НАО заявила об отсутствии темы объединения с Архангельской областью

Глава НАО Гехт сообщила об отсутствии темы объединения с Архангельской областью

Тема объединения Ненецкого автономного округа (НАО) с Архангельской областью не поднимается. Об этом сообщила врио главы НАО Ирина Гехт в интервью РБК.

Руководители Архангельской области и НАО в 2020 году подписали меморандум об образовании нового субъекта РФ путем объединения двух регионов. Планировалось вынести этот вопрос на референдум.

«Сейчас Александр Витальевич (Цыбульский, губернатор Архангельской области) обозначил, отчитываясь перед собранием депутатов области, о том, что идея имела смысл, но встретила противостояние со стороны жителей — она снимается с повестки», — отметила Гехт.

Поэтому сегодня тема объединения не поднимается и, соответственно, даже не обсуждается, заверила она.

В июле 2020 года на тот момент глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный также заявлял об отказе объединять регион с Архангельской областью. Он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно закрыт еще в конце мая. По его словам, проведение референдума по объединению регионов также не планируется.