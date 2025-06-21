Киев уличили в желании «уколоть» Москву из-за неудобной пропорции при передаче тел солдат

Киев хотел «уколоть» РФ историей о «чудом сохранившемся» военном билете из СССР

Украина хотела «уколоть» Россию распространяемой в СМИ историей о «чудом сохранившемся» военном билете советского образца, якобы обнаруженном при одном из шести тысяч погибших военных ВСУ, переданных Киеву в ходе последнего обмена телами. Причиной появления подобных публикаций является неудобная для украинской стороны пропорция при передаче тел солдат, сообщает в субботу, 21 июня, ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе.

«[Российской] переговорной группе сообщили, что это тело попало на Украину в ходе февральской репатриации из России и классифицировалось как неопознанное... В феврале, естественно, военного билета не было и быть не могло, так как в ходе экспертизы тела тщательно досматриваются», — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что вопреки заявлениям украинской стороны тело указанного военнослужащего, при котором якобы был обнаружен военный билет советского образца, было передано России в ходе последнего обмена, когда вернули Украине более шести тысяч тел военных ВСУ. «И вдруг, именно когда нужно "уколоть" Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — уличил украинскую сторону источник журналистов.

Ранее помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский, говоря об этой истории, указал, что Киев предъявил лишь одно тело якобы российского военнослужащего с «чудом сохранившимся» военным билетом советского образца.

По словам Мединского, подобные публикации в украинских СМИ напоминают о деятельности нацистских пропагандистов, которые «примерно так же "предъявляли общественности" выкопанные спустя несколько лет из земли тела "расстрелянных НКВД" поляков в Катыни с хорошо читающимися военными билетами в карманах и номерами газет за те дни, в которые-де произошли казни. При этом неистлевшими и с нужными датами».